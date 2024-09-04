Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний о выводе войск США из Афганистана

Госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена вызвали в конгресс по требованию законодателей палаты представителей для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса.

По словам законодателей, Блинкен ранее отказался дать показания в конгрессе, и именно поэтому его вызвали повторно. Он должен предстать перед законодателями 19 сентября, иначе его обвинят в «неуважении».

«Комитет проводит это слушание, потому что госдепартамент играл центральную роль в выводе войск из Афганистана и был главным уполномоченным органом власти во время августовской операции по эвакуации некомбатантов», — говорится в письме.

В госдепе ранее подтверждали факт того, что именно Блинкен принимал окончательные решения по выводу войск и эвакуации персонала.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» (организация запрещена в России) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день объявило об окончании войны.

В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана.