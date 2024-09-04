Делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожскую область

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область с российской стороны, передает ТАСС.

Делегация проехала через российский КПП у Васильевки, отмечает агентство.

Во время визита в Курчатов для осмотра Курской АЭС Гросси сообщал, что отправится на Украину, а затем вернется в Россию.

2 августа глава МАГАТЭ заявил, что посетит Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии.

Представители электростанции рассказали ТАСС, что ожидают его визита и готовы показать все интересующие объекты.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявляла, что обстановка на территории станции и Энергодара накануне приезда Гросси напряженная. По ее словам, в округе наблюдается высокая интенсивность обстрелов.

Ранее на ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения.