В МИД пригрозили странам НАТО жестким ответом в случае новых агрессивных шагов Киева

Североатлантический альянс получит незамедлительный и крайне болезненный ответ в случае новых террористических атак Киева. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила НАТО на на брифинге на полях Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

По словам дипломата, западные политики потеряли чувство реальности и не задумываются, какие риски для их стран несет дальнейшая эскалация конфликта на Украине.

«Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно... И ответы будут крайне болезненными», — отметила Захарова.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него.

В конце июля Захарова предупредила, что гибридная война против России, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

До этого Захарова заявила, что НАТО предлагает Украине «необратимую дорогу» — не в альянс, а в обрыв. По ее словам, Североатлантический альянс использует Украину как расходный материал.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО подталкивает Киев к продолжению конфликта.