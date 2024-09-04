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Эксперт: от США отворачиваются даже сателлиты

Экономист Осипов: все больше государств отказываются от влияния доллара США

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Антон Денисов/РИА Новости

От США отворачивается все больше союзников, не желающих находиться под влиянием доллара. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов.

«Многие государства, которые до недавнего времени были даже сателлитами Соединенных Штатов, отказываются от использования доллара. Допустим, Объединенные Арабские Эмираты, Турция в своих торговых взаимоотношениях все чаще задействуют национальные валюты. Они разгневаны поведением администрации США, которая использует доллар в качестве оружия», — сказал Осипов.

Он напомнил, что из взаиморасчетов России и Китая доллар и евро практически полностью вытеснены.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Кремле обозначили пределы для расширения БРИКС.

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