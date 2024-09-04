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Госдеп США оправдал Монголию за отказ арестовать Путина

Госдеп: США не осуждают Монголию за отказ арестовать Путина по ордеру МУС

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Софья Сандурская/РИА Новости

США поддержали Монголию, которая отказалась арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС. Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Монголия критически зависит от импорта энергоресурсов: 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии поступают из соседних государств. Эти поставки являются жизненно важными для монгольского народа.

Миллер заявил, что в США понимают положение, в котором находится Монголия. В Госдепе считают, что страна «зажата» между двумя гораздо более крупными соседями — Россией и Китая. Однако американские власти считают важным, чтобы страны продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире, заключил представитель Госдепа.

До этого источник в правительстве Монголии рассказал Bloomberg, что энергетические поставки из России, действительно, являются решающими для экономики страны.

Путин прибыл в Монголию 2 сентября. Это первый визит российского президента в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи ордера на его арест. Европейский союз и Украина призывали монгольских властей задержать Путина, однако этого не произошло. В Улан-Баторе главу РФ встретили почетным караулом, он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

Ранее президент Монголии оценил значимость визита Путина.

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