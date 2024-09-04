Песков пошутил о санкциях в отношении модератора ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможных санкциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что если бы у российской журналистки Александры Суворовой был дом в США, то к ней бы пришли с обысками. Его слова приводит РИА Новости.

Суворова будет ведущей сессии.

«Если у нее так же, как у Дмитрия Саймса, есть дом в США, я не исключаю, что к ней придут с обысками», — сказал представитель Кремля.

В августе сообщалось, что ФБР провело обыски в доме политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса. Журналист отметил, что не знал, что является объектом какого-либо расследования, а также что не был в США с 2022 года. Саймс заявил о планах получить необходимую информацию, а затем предпринять дальнейшие действия. Причиной случившегося политолог посчитал свои слова об Украине, сказанные в эфире Первого канала.

Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году.

Ранее бывший американский разведчик обвинил ФБР в многолетней слежке.