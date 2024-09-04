Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что на Украине необходимо провести массовую мобилизацию, поскольку Киев до сих пор «не призвал многих молодых людей». Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, разговор опубликован в их Telegram-канале.

«У них еще не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — сказал бывший премьер Британии.

Джонсон также призвал передать Украине «лучшее оборудование» для ведения боевых действий.

До этого он призвал Запад отменить ограничения для ВСУ по использованию дальнобойного оружия и помочь Украине «снести» Крымский мост.

18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. По новому документу, лица, которые внесены в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать денежные средства, а также управлять автомобилем и оформлять паспорт и загранпаспорт.

30 августа стало известно, что призыв в Вооруженные силы Украины после принятия закона об ужесточении мобилизации увеличился в 2,5 раза. Показатели сравнивают с первым кварталом текущего года.

Ранее Зеленского заставили рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста.