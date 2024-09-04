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Во Владивостоке началась рабочая программа Путина

Кремль: рабочая программа Путина началась во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи в бухте Промежуточная. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент с борта катера в бухте Промежуточная осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС о графике главы государства во Владивостоке. Ожидается, что российский лидер осмотрит площадку для строительства верфи для гражданских судов. Сопровождать его при этом будут глава ВТБ и ОСК Андрей Костин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, «которые смогут по ходу давать ему пояснения о планах стратегического развития корпорации, столь важной для нашей страны».

Также Путин планирует посетить пункт базирования Приморской флотилии — оперативного объединения в составе Тихоокеанского флота разнородных сил в бухте Улисс.

Ранее Песков рассказал, почему Шойгу не поехал с Путиным в Туву.

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