Во Владивостоке началась рабочая программа Путина

Президент РФ Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи в бухте Промежуточная. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент с борта катера в бухте Промежуточная осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС о графике главы государства во Владивостоке. Ожидается, что российский лидер осмотрит площадку для строительства верфи для гражданских судов. Сопровождать его при этом будут глава ВТБ и ОСК Андрей Костин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, «которые смогут по ходу давать ему пояснения о планах стратегического развития корпорации, столь важной для нашей страны».

Также Путин планирует посетить пункт базирования Приморской флотилии — оперативного объединения в составе Тихоокеанского флота разнородных сил в бухте Улисс.

Ранее Песков рассказал, почему Шойгу не поехал с Путиным в Туву.