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Песков анонсировал неформальный саммит стран СНГ

Песков: неформальный саммит СНГ пройдет перед парадом в честь 80-летия Победы

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Константин Завражин/РИА Новости

Неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ) планируют провести накануне парада в Москве в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что помимо саммита запланировано много других двухсторонних контактов.

3 сентября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение российского коллеги Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдет в Казани в октябре этого года.

Также появился анонс совместной работы конференции СНГ по противодействию терроризму и международной научно-практической конференции антитеррористической структуры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая начнется 4 сентября в Ташкенте. Участники обсудят вопросы международного сотрудничества в области контртерроризма и меры по улучшению научно-образовательной базы антитеррористической деятельности, добавили в содружестве.

Ранее стало известно, что Россия и Иордания готовят соглашение о безвизовом режиме.

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