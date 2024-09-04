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Песков оценил последствия разрешения Украине атаковать РФ американским оружием

Песков заявил, что Украина будет продолжать наносить удары вглубь России

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Defense Ministry/Global Look Press

Удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной», — сказал он, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары американским оружием по РФ.

Песков добавил, что США уже вовлечены в российско-украинский конфликт и, как он считает, «фундаментально ничего не изменится».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США не изменили своего отношения к запрету для украинской армии.

Накануне Reuters сообщал, что США могут осенью передать ВСУ новые дальнобойные ракеты.

Ранее в Германии уточнили позицию по ударам Украины вглубь РФ.

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