Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил, будут ли ВС РФ бить зимой по энергообъектам Украины

Песков: удары по энергообъектам Украины зимой зависят от потребностей военных

close
Sofiia Gatilova/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о возможных ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет зависеть от потребностей Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение», — отметил Песков в ответ на вопрос о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру Украины.

Он также уточнил, что ранее российские военные не планировали наносить такие удары по гуманитарным причинам.

Песков также ответил на вопрос журналистов, изменилось ли что-то после атак на Курскую область.

«Разумеется, в данном случае речь идет о посягательстве на территорию РФ. Я бы не стал здесь различать, как иногда говорят в СМИ, экономическую территорию РФ, новые регионы, это все наша территория. Мы должны ее защищать», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что энергетические объекты могут иметь как прямое, так и косвенное отношение к военному потенциалу страны, поэтому Вооруженные силы принимают все необходимые меры для успешного продолжения специальной военной операции.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО)

Ранее военный эксперт раскрыл, какова вероятность вывода ВСУ из Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами