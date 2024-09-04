Песков ответил, будут ли ВС РФ бить зимой по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о возможных ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет зависеть от потребностей Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение», — отметил Песков в ответ на вопрос о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру Украины.

Он также уточнил, что ранее российские военные не планировали наносить такие удары по гуманитарным причинам.

Песков также ответил на вопрос журналистов, изменилось ли что-то после атак на Курскую область.

«Разумеется, в данном случае речь идет о посягательстве на территорию РФ. Я бы не стал здесь различать, как иногда говорят в СМИ, экономическую территорию РФ, новые регионы, это все наша территория. Мы должны ее защищать», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что энергетические объекты могут иметь как прямое, так и косвенное отношение к военному потенциалу страны, поэтому Вооруженные силы принимают все необходимые меры для успешного продолжения специальной военной операции.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО)

Ранее военный эксперт раскрыл, какова вероятность вывода ВСУ из Курской области.