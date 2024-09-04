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В Кремле объяснили, чем вызвано уточнение ядерной доктрины России

Песков: уточнение ядерной доктрины России вызвано действиями Запада

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «деструктивные действия коллективного Запада» вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины России. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что актуализации ядерной доктрины требует существующая повестка дня. Песков отметил, что среди действий Запада, например, отказ от диалога, а также наступление на интересы и безопасность РФ.

Представитель Кремля добавил, что подобное «не может не иметь последствий», в Москве «все учитывается и анализируется».

До этого заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что изменения ядерной доктрины России затронут документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Дипломат напомнил, что документ конкретизирует параметры действий, касающихся ядерного оружия.

1 сентября Рябков отмечал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

Ранее в США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией.

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