Песков рассказал, почему Шойгу не поехал с Путиным в Туву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бывший министр обороны Сергей Шойгу не сопровождал президента Владимира Путина в ходе поездки в Туву, поскольку сейчас у него другие обязанности. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому он не входил в состав делегации президента», — сказал пресс-секретарь президента.

2 сентября Путин посетил республику Тыва, где родился Шойгу. В регионе российский лидер провел открытый урок «Разговоры о важном», а также совещание по развитию республики, а затем посетил Кызылское президентское кадетское училище и буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

В апреле 2024 года Путин назначил Шойгу независимым наблюдателем за развитием военного производства.

Ранее Путин оценил работу Шойгу на посту министра обороны РФ.