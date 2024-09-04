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Песков анонсировал содержательное выступление Путина на ВЭФ-2024

Песков: выступление Путина на ВЭФ будет весьма содержательным

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Президент России Владимир Путин 5 сентября выступит с содержательной речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

По его словам, ожидается весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление Путина. После выступления президента, подчеркнул Песков, на пленарном заседании ВЭФ состоится не менее содержательная панельная дискуссия.

Пресс-секретарь отметил, что после рабочих встреч, которые завершатся поздно ночью, Путин продолжит готовиться к пленарному заседанию.

До этого сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток.

Глава государства в столице Приморского края примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), на полях которого проведет ряд международных встреч. В частности, запланированы переговоры президента Российской Федерации с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и сербским вице-премьером Александром Вулиным.

Ранее на острове Русском во Владивостоке открылся Восточный экономический форум.

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ВЭФ-2024
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