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Россия прекратила соцвыплаты абхазцам

Глава МИД Абхазии Шамба констатировал прекращение соцвыплат РФ врачам и учителям

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Глава МИД Абхазии Сергей Шамба констатировал прекращение соцвыплат РФ врачам и учителям. Его заявление приводится на сайте министерства иностранных дел республики.

«Невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочее», — пояснил Шамба.

О каких обязательствах идет речь, не уточняется. Поводом для заявления министра стала публикация неофициальных материалов с совещания заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании. В документе говорится о том, что РФ может лишить своего гражданства некоторых депутатов парламента Абхазии и представителей оппозиционных политических сил Республики.

До этого в МИД Абхазии назвали признание ее независимости РФ торжеством справедливости.

Ранее в Абхазии сделали заявление о строительстве военно-морской базы РФ.

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