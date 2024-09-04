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Королева Камилла рассказала о состоянии больного мужа

Королева Камилла заявила, что больной раком Карл III чувствует себя «отлично»

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Andrew Boyers/Reuters

Королева Камилла заявила, что больной раком муж, монарх Великобритании Карл III чувствует себя «отлично». Ее слова приводит The Times.

С такими словами она выступила перед журналистами в ходе открытия онкологического центра в Бате на юго-западе страны.

До этого стало известно, что Карл III рассказал о раке вопреки желанию королевы Камиллы.

5 февраля 2024 года Букингемский дворец рассказал, что у британского короля выявили рак. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.

Недавно королевский эксперт Том Куинн сообщил, что Карл III хотел бы прилететь в Америку, чтобы навестить принца Гарри и Меган Маркл, а также их сына Арчи и дочь Лилибет. Позже инсайдер New Idea заявил, что король Великобритании уже обсуждал частную поездку, однако принцу Уильяму и королеве Камилле не нравится эта идея из-за опасений из-за возможного ухудшения здоровья мужа.

Ранее Кейт Мидлтон впервые рассказала о жизни с раком и показала новое фото.

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