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Трамп отказался участвовать в судебном слушании по новому делу о вмешательстве в выборы

Трамп заявил об отказе участвовать в слушании по новому делу в суде

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Jeffrey Phelps/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается участвовать в судебном слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы. Об этом со ссылкой на ходатайство Трампа в суд сообщает РИА Новости.

В нем говорится, что экс-президент отказывается от права участия в предварительном слушании и уполномочивает адвоката заявить о невиновности Трампа по всем вмененным ему статьям.

До этого Трамп подал ходатайство о переносе уголовного дела о фальсификации документов из суда штата Нью-Йорк в федеральный суд. Дело касается обвинений в фальсификации деловой документации о выплатах двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Плата была определена как награда за молчание о связи с Трампом, которая, предположительно, могла быть.

23 августа в суд Вашингтона было передано новое обвинительное заключение в отношении Трампа.

Ранее Верховный суд США не согласился отложить вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке.

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Выборы в США — 2024
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