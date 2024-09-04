МАГАТЭ окажет техническую поддержку Украине в покупке российских реакторов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет техническую помощь Украине в ее намерениях закупить у Болгарии два реактора и другое оборудование, произведенное в России, для проекта болгарской АЭС «Белене». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации после встречи ее генерального директора Рафаэля Гросси с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ходе визита в Киев Гросси и Зеленский обсудили, что МАГАТЭ предоставит Украине техническую поддержку и рекомендации по вопросам ядерной безопасности для реализации закупок оборудования, связанного с отмененным проектом АЭС «Белене», для Хмельницкой АЭС. Это поможет Украине продолжить свои планы в соответствии с международными стандартами безопасности», — говорится в сообщении.

До этого глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявлял, что Украина к лету может договориться с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов, оснащенных оборудованием российской разработки. По его словам, эти реакторы установят на Хмельницкой АЭС. Они нужны, чтобы компенсировать потерю электроэнергии с Запорожской АЭС с шестью реакторами.

Ранее у строительной площадки АЭС в Турции возник пожар.