Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве страны и офисе главы государства. Об этом сообщает «РБК Украина».

По его словам, осень будет чрезвычайно важна для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве. Из-за этого и были подготовлены кадровые решения.

Зеленский добавил, что изменения также произойдут в офисе президента Украины.

До этого глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал смену более 50% кабмина страны.

По его словам, 4 сентября в Раде пройдет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы увольнений, а 5 сентября — назначений.

При этом на заседании фракции «Слуги народа», запланированном на 4 сентября, будет определен «окончательный перечень», заявил Арахамия.

3 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма покидает свой пост.

Ранее на Украине уволили замглавы минздрава, отвечавшего за бюджет.