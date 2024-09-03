Кулебу могут уволить с должности главы МИД Украины

Дмитрия Кулебу могут уволить с поста министра иностранных дел Украины. На его место рассматривается кандидатура его заместителя Андрея Сибиги, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее отметил, что на этой неделе в Кабмине Украины могут произойти кадровые изменения, включая увольнения Кулебы и министра юстиции Дениса Малюськи. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также заявил о возможной масштабной перезагрузке правительства, которая может затронуть до 50% состава.

«Главу МИД Кулебу планируют уволить… С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена — первый замглавы МИД Андрей Сибига. Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения», — говорится в сообщении Telegram-канала «Украинской правды».

По данным источников, премьер-министр Денис Шмыгаль останется на своем посту.

Также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали заявления об отставке. Также о намерении уйти в отставку заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Ранее на Украине уволили замглавы минздрава, отвечавшего за бюджет.