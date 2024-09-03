Захарова сочла заблуждением слова Борреля об атаках на Курскую область

Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, который оправдывает нападение ВСУ на Курскую область, являются попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лицемерные заявления в поддержку агрессии ВСУ против Курской области <…> основаны на ложной интерпретации международного права», — отметила дипломат.

Она добавила, что Боррелю не позволили «подмять под ЕСовскую бюрократию» решения в области внешней и оборонной политики.

Захарова обратила внимание, что глава Евродипломатии радуется, называя успехом террористическое нападение ВСУ на Курскую область. Официальный представитель МИД напомнила, что он не раз откровенно давал понять, что прекращение боевых действий не в интересах Евросоюза. Дипломат призвала ЕС перестать снабжать ВСУ оружием.

29 августа Боррель заявил, что «многие страны ЕС» на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область. Он призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.