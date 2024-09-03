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Путин прибыл во Владивосток

Путин прилетел во Владивосток, где поучаствует в Восточном экономическом форуме

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства в столице Приморского края поучаствует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), на полях которого проведет ряд международных встреч. В частности, запланированы переговоры лидера РФ с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Путин также проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития. Кроме того, президент встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

3 сентября Путин завершил официальный визит в Монголию. В Улан-Баторе российский лидер провел переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. На встрече он рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. Также глава РФ поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.

Ранее Путин встретился с жителями Кызыла в ходе визита в Туву.

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