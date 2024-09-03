Венгрия сняла с обсуждения постпредов ЕС использование российских активов

Венгрия отменила рассмотрение на заседании постоянных представителей стран Европейского союза вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, обнародованный накануне мероприятия.

«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Еврокомиссии, обмен мнениями», — сказано в документе.

Встреча представителей государств Евросоюза состоится в среду, 4 сентября. На мероприятии они обсудят предстоящий в октябре саммит Совета ЕС стран Персидского залива, доклад по конкурентоспособности союза и борьбу с сексуальным насилием над детьми.

29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Европейского союза в отношении активов РФ будут иметь последствия.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине. По его словам, речь идет о €1,4 млрд.

Ранее Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с российских активов на оружие для ВСУ.