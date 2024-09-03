Лавров счел нелепыми обвинения Японии в адрес РФ в развязывании Второй мировой

Японские власти не покаялись за агрессию против многих государств и продолжают выдвигать нелепые обвинения в развязывании Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в приветствии заседанию, посвященному 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

«В странах <…> коллективного Запада множатся попытки переписать историю», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание, что введется последовательная фальсификация фактов, связанных с помощью Третьему рейху в его «захватническом походе против Советского Союза».

Лавров подчеркнул, что Япония сознательно замалчивает американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. При этом официальный Токио допускает кощунственные заявления о якобы угрозе применения ядерного оружия со стороны России.

Министр напомнил, что в 1945 году Советский Союз внес решающий вклад в окончательный разгром японского милитаризма.

В начале августа премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул США на памятной церемонии в Нагасаки.