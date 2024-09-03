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Вице-премьер Украины Стефанишина подала заявление об отставке

Стефанчук: вице-премьер Украины Стефанишина подала заявление об отставке

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Global Look Press

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина подала в отставку. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на спикера.

«Стефанишина подала в Раду заявление об отставке», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что три украинских министра написали заявления об отставке. Речь идет о главе украинского минюста Денисе Малюське, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, а также о министре защиты окружающей среды Руслане Стрельце.

Также ранее отмечалось, что новые кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в офисе украинского президента Владимира Зеленского, а также в кабинете министров Украины.

3 сентября сообщалось, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма покидает свой пост.

Ранее на Украине уволили замглавы минздрава, отвечавшего за бюджет.

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