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Профессор заметил недоверие в отношениях Украины и США

Профессор О'Брайен: Украина начинает понимать, что США ненадежный союзник

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине начинают осознавать, что США не являются надежным союзником для Киева. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен.

«Украина прямо сейчас учится тому, что уже поняли многие другие государства и народы за предыдущие десятилетия. Соединенные Штаты не являются надежным партнером», — подчеркнул он.

По мнению профессора, обещания Вашингтона практически никогда не воплощаются в жизнь. Он также подчеркнул, что внешняя политика Соединенных Штатов является большой «трагедией».

До этого издание Foreign Affairs написало, что Россия «никогда не сдастся» в продолжающемся конфликте на Украине из-за своего потенциала.

Ранее в Совфеде предупредили США об ответе на разрешение ВСУ бить вглубь России.

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