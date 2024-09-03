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Байдену запретили подходить к большим скоплениям людей

Байдену запретили подходить к толпам из соображений безопасности

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден заявил, что Секретная служба Соединенных Штатов запретила ему подходить на близкое расстояние к большому скоплению людей из соображений безопасности. Об этом американский президент сообщил в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

«Они (сотрудники Секретной службы США. – «Газета.Ru») утверждают, что это слишком опасно», — отметил он.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо.

Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последним с нападением сталкивался 40-й президент США Рональд Рейган. По результатам предварительной экспертизы, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову. Позднее Трамп указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.

Ранее стало известно, кого россияне считают виновным в покушении на Трампа.

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