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США намерены объявить о новом пакете помощи Украине

Кирби: США намерены объявить о новом пакете помощи для Украины

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Shannon Stapleton/Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя поддержку Украины, заявил на брифинге, что США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи... В ближайшие недели будет еще больше», — сообщил он.

23 августа в пресс-службе Белого дома сообщили, что США передадут Украине новый пакет вооружений. В него войдут ракеты для средств противовоздушной обороны (ПВО), противодроновое и противотанковое оружие, снаряды.

В тот же день президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Зеленским. Он признал, что Вашингтон обсуждает с Киевом увеличение глубины ударов по территории России оружием США.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ из-за подрыва «Северных потоков».

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