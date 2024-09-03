Политолог объяснил, почему Украина не сможет наказать Монголию за визит Путина

Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал угрозы Киева наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина. По мнению эксперта, Киев в состоянии лишь делать резкие заявления.

«Что может сделать Украина? Местные политики, по всей видимости, черпают вдохновение из басен, в первую очередь из «Слона и Моськи». Ничего существенного, кроме лая, они предпринять не способны», — подчеркнул Скачко.

По прогнозам политолога, Улан-Батор либо проигнорирует угрозы Киева, либо напомнит офису президента Украины историю об осаде Киевского княжества Батыем.

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского лидера принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит президента России в Монголию, пригрозив Улан-Батору последствиями.

Ранее Евросоюз напомнил Монголии о ее обязательствах перед МУС.