Путин поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти

Россия благодарна Монголии за сохранение исторического наследия. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, передает ТАСС.

Российский лидер напомнил, что в кровопролитный боях на монгольской земле свои жизни отдали свыше 10 тысяч советских солдат и офицеров.

«Хотел бы выразить признательность монгольским друзьям за бережное отношение к захоронениям советских воинов», — отметил глава государства.

Путин вместе с монгольскими друзьями отметил 85-ю годовщину победы на реке Халхин-Гол. По его словам, Россия отдает дань памяти мужеству и героизму советских и монгольских воинов. Он обратил внимание, что благодаря их подвигу была обеспечена безопасность дальневосточных рубежей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

2 сентября 2024 года Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом. На следующий день российский лидер провел встречу с монгольским коллегой, при этом Хурэлсух лично встретил гостя на центральной столичной площади Сухэ-Батора.

Во время беседы президент РФ обратил внимание, что сейчас отношения двух стран развиваются по всем направлениям. В том числе Путин обратил внимание на эффективное сотрудничество Москвы и Улан-Батора в сферах политики и экономики.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.