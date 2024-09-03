Приднестровье предупредили о новых формах давления со стороны Молдавии

Приднестровье вскоре может столкнуться с новыми формами давления на регион со стороны молдавских властей. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

«Что касается «ускорения реинтеграции», то как Кишинев может этого добиваться, кроме усиления давления?», - отметил он.

По словам Сафонова, молдавским властям кажется, что регион находится «в кольце», в связи с чем «можно не стесняться и даже не выполнять ранее достигнутые договоренности».

Как подчеркнул депутат, националистическая сущность властей Молдавии, а также их прорумынский курс остаются неизменными, поэтому стоит ожидать «новых форм давления на Приднестровье».

До этого глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии не стремятся к эскалации ситуации с Приднестровьем, однако Кишинев регулярно перемещает военную технику и проводит военные учения у границы с регионом.

Ранее в Приднестровье высказались о мирном подходе Молдавии.