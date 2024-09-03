На Украине ожидают кадровых перестановок в правительстве

Новые кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в офисе украинского президента Владимира Зеленского, а также в кабинете министров Украины. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«В Кабмине и ОП (офисе президента Украины. – Прим. ред.) ожидаются кадровые перестановки», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении, ожидаются отставки глав министерства иностранных дел, минюста и министерства экологии. Также в отставку может уйти вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук и замглавы офиса президента Ростислав Шурма.

Вместе с тем, новым главой министерства развития общин и территорий может стать замглавы офиса президента Алексей Кулеба, а нынешний директор «Нафтогаза» Алексей Чернышов может стать главой мининфраструктуры.

В августе кабмин Украины уволил заместителя министра здравоохранения Петра Емца. Емец занимал пост замглавы минздрава с 2021 года. На посту чиновник отвечал за подготовку предложений к проекту бюджета. До этого он был директором департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерского учета и финансовой отчетности ведомства.

Ранее сообщалось, что на Украине могут уволить премьера.