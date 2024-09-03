Верховная рада поддержала увеличения бюджета Украины на 500 миллиардов гривен

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен ($12,1 млрд). Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект поддержал 301 парламентарий. На данный момент документ находится в том виде, в котором его предоставило правительство страны, ко второму чтению он будет изменен по рекомендациям комитета.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году ради покрытия дефицита бюджета страны.

До этого министерство финансов Украины заявило, что в период с января по июль текущего года расходы на оборону и сектор безопасности из государственного бюджета страны составили триллион гривен (более $24 миллиардов).

В конце августа член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Леся Забуранная заявила, что Международный валютный фонд (МВФ) и союзники Украины призывают правительство страны самостоятельно искать внутренние ресурсы для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году.

Ранее минфин Украины объяснил рост дефицита бюджета задержками помощи с Запада.