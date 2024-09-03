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Путин высоко оценил отношения с Монголией

Путин назвал Монголию дружественной страной на протяжении десятилетий

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем монгольского парламента Дашзэгвийн Амарбаясгаланом заявил, что Монголия — является дружественной страной и союзником России на протяжении десятилетий. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ему приятно вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — 85-летие побед над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Путин добавил, что Монголия оказалась верным, надежным союзником Советского Союза и позже России в борьбе с нацизмом и милитаризмом. Российский лидер отметил, что для Москвы совместная работа двух стран по линии парламентов имеет большое значение.

2 сентября российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Владимир Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом. При этом последний лично встретил коллегу из РФ на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур страны.

В ходе переговоров Путин рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. В частности, российский лидер обратил внимание на их эффективное взаимодействие в сферах экономики и политики.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.

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