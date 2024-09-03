СМИ: Зеленский планирует уволить замглавы своего офиса Шурму

Ростислав Шурма/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может уволить заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на источники из окружения главы государства.

«Ростик (Ростислав Шурма. — «Газета.Ru») готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить», — приводит издание слова источника.

По данным журналистов, на его место может прийти министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Ростислав Шурма занимает должность замглавы офиса президента с 2021 года. Ранее ряд украинских СМИ опубликовали расследование, из которого следует, что несколько энергетических фирм, которые принадлежат близким к Шурме лицам, получали необоснованные госвыплаты.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк, комментируя увольнение главы компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, заявил, что реальной причиной увольнения стало желание некоторых высокопоставленных чиновников, включая Шурму, взять в свои руки все финансовые потоки.

Ранее у Шурмы нашли квартиру площадью 710 кв. м.