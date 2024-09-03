Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии объяснили быстрое продвижение ВС РФ на Украине

Аналитик Грессель объяснил продвижение ВС РФ в ДНР низким уровнем командиров ВСУ

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Эксперт Европейского совета по международным отношениям и военный аналитик Густав Грессель считает, что быстрое продвижение ВС РФ на территории Донецкой народной республики связано с низким уровнем командования ВСУ и задержками с военной помощью. Его слова приводит Bild.

Как пишет газета, несмотря на то, что многие эксперты считают успехи ВС РФ следствием вторжения ВСУ в Курскую область, в котором задействовано до 20 тысяч военных, Грессель полагает, что проблемы Киева лежат гораздо глубже.

«В украинской армии было сформировано много новых бригад, которые возглавляют люди, имеющие небольшой опыт руководства и в некоторых случаях плохо обученные штабной работе. К этому добавляется износ и длительная задержка военной помощи, что привело к большим потерям», — говорит Грессель.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.

Ранее в Госдуме высказались о наступлении на Днепропетровскую и Киевскую области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами