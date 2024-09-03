Эксперт Европейского совета по международным отношениям и военный аналитик Густав Грессель считает, что быстрое продвижение ВС РФ на территории Донецкой народной республики связано с низким уровнем командования ВСУ и задержками с военной помощью. Его слова приводит Bild.

Как пишет газета, несмотря на то, что многие эксперты считают успехи ВС РФ следствием вторжения ВСУ в Курскую область, в котором задействовано до 20 тысяч военных, Грессель полагает, что проблемы Киева лежат гораздо глубже.

«В украинской армии было сформировано много новых бригад, которые возглавляют люди, имеющие небольшой опыт руководства и в некоторых случаях плохо обученные штабной работе. К этому добавляется износ и длительная задержка военной помощи, что привело к большим потерям», — говорит Грессель.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.

Ранее в Госдуме высказались о наступлении на Днепропетровскую и Киевскую области.