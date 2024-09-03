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В Раде испугались последствий недостаточного финансирования ВСУ

Депутат Рады Гетманцев: вероятность недофинансирования армии возросла кратно

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Reuters

Верховная рада Украины не смогла принять законопроект о повышении налогов, для его принятия не хватило трех голосов, в этой связи вероятность недофинансирования ВСУ значительно возросла. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на депутата Рады Даниила Гетманцева.

«Вероятность недофинансирования армии возросла кратно», - сообщил он.

3 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак приезжали в США за «подачками», в том числе боеприпасами и деньгами для ВСУ.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада ускорить поставки оружия Киеву. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции.

Ранее на Украине возмутились решением ФРГ о сокращении военной помощи.

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