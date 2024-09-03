В Турции сообщили о намерении США выйти из сделки по сектору Газу

США намерены выйти из переговоров по сектору Газу, если решение не будет достигнуто в ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в турецком МИД.

Источник заявил, что официальный представитель ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции ряд информации о ходе переговорах.

По его словам, США не оказывают никакого давления на Израиль, и если Вашингтон выйдет из переговоров, все вернется «к исходной точке».

Он также рассказал, что в данный момент переговоры между сторонами конфликта ведутся по трем основным пунктам. По его оценке, реальная ситуация — не позитивная.

Накануне американский портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден в ближайшее время может предоставить Израилю и палестинскому движению ХАМАС новое предложение по урегулированию конфликта.

Ранее в Тель-Авиве прошел многотысячный митинг за сделку по заложникам в секторе Газа.