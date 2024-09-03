Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции сообщили о намерении США выйти из сделки по сектору Газу

РИА: США выйдут из сделки по сектору Газу, если решение не будет достигнуто

close
Ramadan Abed/Reuters

США намерены выйти из переговоров по сектору Газу, если решение не будет достигнуто в ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в турецком МИД.

Источник заявил, что официальный представитель ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции ряд информации о ходе переговорах.

По его словам, США не оказывают никакого давления на Израиль, и если Вашингтон выйдет из переговоров, все вернется «к исходной точке».

Он также рассказал, что в данный момент переговоры между сторонами конфликта ведутся по трем основным пунктам. По его оценке, реальная ситуация — не позитивная.

Накануне американский портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден в ближайшее время может предоставить Израилю и палестинскому движению ХАМАС новое предложение по урегулированию конфликта.

Ранее в Тель-Авиве прошел многотысячный митинг за сделку по заложникам в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами