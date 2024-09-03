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Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС

Лихачев: глава МАГАТЭ Гросси сильно озабочен ситуацией вокруг Курской АЭС

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сильно озабочен ситуацией вокруг Курской АЭС. Такое мнение в беседе с журналистом Павлом Зарубиным выразил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской станции», — подчеркнул он.

Лихачев выразил надежду на то, что Гросси сможет донести соответствующие опасения до украинских властей.

27 августа Гросси заявил, что атаки на любые АЭС являются неприемлемыми. Он отметил, что агентство будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду, где это потребуется.

В этот же день глава МАГАТЭ отметил, что его приезд на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

Ранее глава МАГАТЭ отправился на Запорожскую АЭС.

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