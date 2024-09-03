Украина разработала собственный бронетранспортер

Минобороны Украины сообщило, что на вооружение в ВСУ поступит бронетранспортер «Хорунжий», созданный на основе модернизации советского БТР-60. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров», — говорится в сообщении.

БТР способен разоняться более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем на 500 километров.

До этого информационное агентство Associated Press сообщило, что у Украины могло появиться собственное дальнобойное оружие, которое способно наносить удары вглубь территории РФ. Речь идет о ракете-дроне «Паляница», имеющей схожие характеристики с американской ракетой ATACMS.

Ранее на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».