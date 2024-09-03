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В Монголии назвали визит Путина очень важным для развития сотрудничества

Президент Монголии Хурэлсух: визит Путина важен для развития сотрудничества

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил, что визит российского президента Владимира Путина в республику имеет важное значение для развития сотрудничества двух стран, особенно в вопросах энергетики. Его слова передает РИА Новости.

«Ваш нынешний визит в Монголию, уважаемый Владимир Владимирович, имеет важное значение для обогащения дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами конкретным экономическим содержанием», — сказал он.

По словам главы государства, этот визит особенно важен для развития сотрудничества в области топлива, энергетики и транспорта, а также окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения и гуманитарной сфере.

Владимир Путин прибыл в Монголию накануне, 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Путина поприветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековые доспехи ярких мундирах. К прибытию почетного гостя у дворца подняли флаги России и Монголии, прозвучали гимны обеих стран.

Ранее Медведев заявил, что Монголия «послала» МУС и ЕС с ордером на арест Путина.

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