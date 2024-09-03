Стало известно о планах зампредседателя КНР посетить РФ и Монголию

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн планирует в ближайшее время посетить РФ и Монголию. Об этом сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин, передает ТАСС.

По ее словам, политик совершит зарубежную поездку в период с 4 по 8 сентября. Дипломат добавила, что Хань Чжэн направится в РФ и Монголию по приглашению правительств этих стран.

«Он примет участие в IX Восточном экономическом форуме во Владивостоке», — уточнила Мао Нин.

3 сентября во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум, который продлится до 6 сентября. В 2024 году главной темой мероприятия стал «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ожидается, что площадку посетят более шести тыс. человек из 76 стран и территорий. В прошлом году в форуме приняли участие граждане 62 государств, включая Японию и США.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, 4 и 5 сентября на полях мероприятия выступит глава государства Владимир Путин. Кроме того, он проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Ранее посол сообщил о планах китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит БРИКС в Казани.