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Посол Палестины озвучил слова Нетаньяху, сказанные незадолго до 7 октября

Дипломат Нофаль: незадолго до 7 октября Нетаньяху заявил, что мир ему не нужен

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JINI/Global Look Press

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с Tsargrad.tv озвучил слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху незадолго до событий, произошедших 7 октября 2023 года. По мнению дипломата, «Израиль дал заднюю, загубив мирный сценарий, который вполне мог быть реализован».

«За несколько недель до 7 октября Нетаньяху задали следующий вопрос, его спросили: а в какую, дескать, сторону движется ваша политика? Вы двигаетесь в сторону создания Палестинского государства, то есть сосуществования двух стран? Он ответил, что, конечно же, нет. То, что существует сейчас, отдельно сектор Газа и отдельно Западный берег реки Иордан, — это идеальное положение дел для Тель-Авива», — рассказал Нофаль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели израильская армия (ЦАХАЛ) с первого дня операции осуществляла массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел заложников в секторе Газа.

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