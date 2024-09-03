Медведев заявил, что Монголия проигнорировала ордер на арест Путина

Монголия отказалась исполнять ордер на арест российского президента Владимира Путина по приезде в страну, выданный Международным уголовным судом (МУС). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что монголы «послали» МУС и «евродегенератов» еще в XIII веке в российско-монгольском направлении.

Медведев также отметил, что если бы он был на месте судей и прокуроров МУС, то больше всего боялся бы того, что «кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер».

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия военной победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол. Евросоюз призвал Монголию арестовать Путина. Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского президента задержали в Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что ни МУС, ни Украина не имеют ничего общего с правом и справедливостью.