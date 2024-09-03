Путин пригласил президента Монголии в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году.

Владимир Путин прибыл в Монголию накануне, 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Путина поприветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековые доспехи ярких мундирах. К прибытию почетного гостя у дворца подняли флаги России и Монголии, прозвучали гимны обеих стран.

Ранее Дмитрий Медведев резко раскритиковал призывы ЕС и Украины арестовать Путина в Монголии.