Между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и террористами в Беслане нет никакой разницы, поскольку у обоих одна цель — мирные жители. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в свое время Россия уничтожила международный терроризм на Северном Кавказе, однако сейчас «бандформирования бандеровского режима» наносят удары по регионам России. Аксенов считает, что нет никакой разницы между «подонками», напавшими на школу в Беслане 20 лет назад, и «подонками», которые бьют по детям Донбасса, Белгорода, Севастополя, Херсонской и Курской областей.

«Она (разница. — Прим. ред.) только в масштабах: в первом случае это террористическая банда, во втором — террористическая организация, которая маскируется под государство», — написал он.

Аксенов отметил, что у тех и других один хозяин — это Запад. При этом террористов ожидает одинаковый финал — уничтожение или тюрьма, добавил глава Крыма.

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад фактически является спонсором терроризма, рассуждая о возможности использования Украиной своего оружия для атаки на Курскую область.

Ранее в МИД обвинили США в «воспитании» террористов на Украине.