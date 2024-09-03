На Западе предупредили Монголию о последствиях из-за визита Путина

Международный уголовный суд (МУС) может привлечь Монголию к ответственности в связи с отказом выполнять свои обязательства по «аресту» Владимира Путина в ходе его визита в страну. Об этом пишет Politico со ссылкой на научного сотрудника Института правовых исследований Тамаша Хоффманна.

По словам эксперта, Монголия «несомненно» будет привлечена к ответственности Международным уголовным судом.

«МУС может принять решение о передаче дела в Ассамблею государств-участников, которая могла бы осудить нарушение Монголии в рамках так называемой процедуры несоблюдения», — подчеркнул Хоффманн.

В то же время он признал, что каких-либо серьезных последствий для Монголии, например санкций, не предусмотрено.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Москва юрисдикцию МУС не признает, и монгольские власти заявили, что не станут задерживать российского президента.

Ранее МИД Украины резко отреагировал на визит Путина в Монголию.