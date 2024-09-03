Путин положительно оценил развитие отношений России и Монголии

Отношения Российской Федерации и Монголии развиваются по всем направлениям. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе, передает РИА Новости.

«Кроме экономики и политической сферы, где мы сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования», — сказал президент России.

По словам Путина, двусторонняя межправительственная комиссия функционируют активно, плоды этой работы есть.

Глава РФ добавил, что, несмотря ни на какие трудности, в том числе связанные с пандемией коронавируса, Россия и Монголия смогли выйти на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота.

Со своей стороны Хурэлсух поблагодарил Путина за визит в Монголию.

Путин прибыл в Монголию накануне, 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Ранее Дмитрий Медведев резко раскритиковал призывы ЕС и Украины арестовать Путина в Монголии.