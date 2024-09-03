Медведев резко раскритиковал призывы ЕС и Украины арестовать Путина в Монголии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал призывы Европейского союза и Украины арестовать президента РФ Владимира Путина, находящегося в Монголии. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

«Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер», — написал Медведев.

По словам политика, в случае исполнения ордера жизнь этих «безумцев» будет стоить не дороже «этой говенной бумажки».

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия военной победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол. Евросоюз призвал Монголию арестовать Путина. Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского президента задержали в Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Монголии Хурэлсух встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.