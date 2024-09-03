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Захарова заявила, что Украина хочет дать военным карт-бланш на преступления

Захарова: ратифицируя Римский статут, Украина хочет представить военным карт-бланш

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Украина, ратифицируя Римский статут Международного уголовного суда в Гааге с оговорками, хочет вывести из-под юрисдикции своих военных, давая им карт-бланш. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В августе Верховная рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда в Гааге. Украинские СМИ сообщали, что документ был принят с оговоркой, что Киев не будет признавать юрисдикцию суда в отношении своих граждан по делам о военных преступлениях в течение 7 лет после ратификации.

Это решение, считает дипломат, демонстрирует истинное отношение Киева к международному гуманитарному праву и юстиции.

По ее словам, таким образом Украина хочет вывести из-под юрисдикции МУС своих граждан, сохранив возможность уголовного преследования граждан других стран.

«Такой шаг нельзя расценивать иначе, как нескрываемое намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений», — добавила представитель МИД.

До этого официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал «тяжелым ударом» по МУС визит российского лидера Владимира Путина в Монголию.

Ранее Украина потребовала передать Путина в МУС.

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